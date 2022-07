Brendha Haddad renova o visual para novo filme

Brendha Haddad faz novo corte no cabelo para o início das gravações do filme 'A Entrega'

CARAS Digital Publicado em 25/07/2022, às 15h59

A atriz Brendha Haddad já está pronta para o seu novo trabalho no cinema. Ela está no elenco do filme A Entrega, de Fábio de Faria, e passou por uma renovação o seu cabelo para o início das gravações.

A artista renovou o corte de cabelo com o hairstylist Kleber Rodrig, do C. Kamura, no Village Mall, há poucos dias. “Este é o terceiro longa que filme no último semestre e sempre entrego a mudança de visual nas mãos do Kleber, confio de olhos fechados”, disse ela.

O hairstylist também contou o que fez no visual da atriz. “Fiz na Brendha uma releitura do corte rock and roll dos Rolling Stones, com camadas longas e desconectadas e um franjão. A ideia era dar um ar rebelde”, contou ele.

Veja o novo visual de Brendha Haddad: