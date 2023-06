Boca de Carolina Dieckmann volta ao normal e atriz rebate: 'Parem de ser malucos'

Após inchaço e boatos de harmonização, boca de Carolina Dieckmann surge normal e atriz manda recado

A boca de Carolina Dieckmann virou assunto nos últimos dias após ela aparecer mais carnuda do que quando a atriz interpretou sua personagem em Mulheres Apaixonadas. Depois de questionarem até uma possível harmonização facial, a loira se pronunciou negando os procedimentos e, nesta sexta-feira, 09, exibiu seus lábios "normalizados".

Em seu feed na rede social, a artista global publicou uma selfie nos estúdios Globo, onde estava gravando cenas de sua personagem em Vai Na Fé, novela das sete. "Boquinha desinchada,

modo ON; já os olhinhos… nem tanto", falou ela sobre a reação que teve ao tomar um remédio para gripe.

Nos stories, Carolina Dieckmann ainda comprovou que não fez preenchimento ao pegar uma foto de quando fez Edwiges comparando com uma atual. "Edwiges com a boca mais carnuda porque com a idade vamos perdendo aos poucos alguns volumes...", comentou sobre estar com 44 anos.

A atriz então rebateu os boatos de que teria feito mudanças no rosto. "Parem de ser malucos. Se eu botar boca um dia, eu conto pra vocês!", prometeu ela.

Veja a boca de Carolina Dieckmann:

Carolina Dieckmann nega ter feito harmonização e explica inchaço

Carolina Dieckmann foi às redes sociais na quinta-feira, 6, conversar com seus seguidores e explicar porque estava com o rosto inchado. A atriz de ‘Vai na Fé’ rebateu comentários feitos por fãs que diziam que ela teria feito harmonização facial. Ela explicou que a face diferente era resultado de uma reação a um remédio para curar uma gripe:

"Oi gente linda, vindo aqui com minha carinha inchada, olho inchado, nariz inchado, boca inchada, tudo inchado. Porque eu tive uma gripe que não estava sarando, essa coisa do tempo mais frio, todo mundo com dor de garganta, gripado, mas não sou muito adepta de remédios, tomo meus própolis, mas precisei tomar um remedinho alopático que me deixou inchada".

Ela continuou, "Eu não fui na dermatologista colocar olho, boca e maçã do rosto. Só precisei tomar um remedinho que me deixou inchada. Postei uma foto da maquiagem linda que a caminhante fez , tentando salvar meu rosto inchado e minha aparência cansada e vejo um monte de comentário de gente com pena de mim porque eu enlouqueci fazendo harmonização".