Boa forma de Paloma Duarte rouba a cena em foto dela antes de renovar o bronzeado

Paloma Duarte encanta seus fãs ao mostrar seu look para renovar o bronzeado

Longe da TV desde que atuou em Além da Ilusão, da Globo, a atriz Paloma Duarte aproveitou a sexta-feira de sol em sua casa no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado. A beldade apareceu em uma selfie apenas de biquíni e saída de praia na frente do espelho.

Na foto, ela deixou à mostra sua boa forma, com direito a barriga reta e pernas torneadas. Além disso, ela mandou um beijinho para os fãs enquanto fazia sua pose para a selfie.

Vale lembrar que a atriz tem três filhos: Maria Luiza, de 28 anos, fruto da relação com Renato Lui, Ana Clara Winter, de 25 anos, fruto do relacionamento com o ator Marcos Winter, e o caçula Antônio, de 6 anos, do atual casamento com o ator Bruno Ferrari.

Paloma Duarte e Bruno Ferrari trocam chamego e web reage

Casalzão! Paloma Duarte deixou os seguidores derretidos de paixão ao compartilhar um vídeo em clima de romance ao lado do marido, Bruno Ferrari."Sumi no fim de semana, motivos de amor. Obrigada Ana Clara Winter, amei o registro da pegação", disse a atriz na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram o casal. "Simplesmente lindosssss… E mais uma vez o solteiro não tem um minuto de paz", "Que casal maravilhoso", "Que lindos", "Anvisa alerta que as imagens podem conter gatilhos para pessoas que se encontram solteiras e adverte que vidas solteiras importam", "O casal que você respeita!!", "Por que os gatilhos para os solteiros sempre vem na segunda de manhã? Por que? Você odeia a gente? APAGA", disseram.