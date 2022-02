Bianca Bin esbanja beleza ao publicar cliques usando um biquíni estiloso: ''Que mulher!''

Bianca Bin deixou seus fãs babando ao publicar uma série de cliques de biquíni esbanjando sua beleza

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 14h50

Nesta sexta-feira, 25, Bianca Bin (31) decidiu usar suas redes sociais para esbanjar toda sua beleza ao fazer alguns registros de biquíni.

A atriz publicou um vídeo com uma série de cliques onde ela aparece usando uma roupa de banho estilosa, em tons de rosa e azul, que realçavam a beleza de seu corpo, mostrando suas curvas esculturais.

Na legenda, ela escreveu um trecho da letra da canção Blossom, de Milky Chance, que também está no fundo do clipe publicado por ela: "Cause all I need, is to see you/Blossom out, blossom out, blossom out".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que mulher!", disse um. "Maravilhosa!", falou outro. "Linda como o sol!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de Bianca Bin esbanjando sua beleza com um biquíni estiloso: