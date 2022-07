Bianca Andrade exibe corpaço escultural de biquíni animal print em Noronha: ''Que mulher!''

Influenciadora e empresária Bianca Andrade arranca elogios dos fãs ao posar de biquíni em sua primeira vez em Fernando de Noronha

CARAS Digital Publicado em 10/07/2022, às 10h30

A influenciadora digital Bianca Andrade (27), mais conhecida como Boca Rosa, está aproveitando a folga do trabalho para curtir viagem com o filho e amigos!

Curtindo dias de descanso pela primeira vez em Fernando de Noronha, a empresária roubou a cena nas redes sociais ao compartilhar sequência de fotos em que aparece de biquíni. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a musa surgiu usando um look animal print rosa bebê com detalhes pretos e ostentou a boa forma ao mostrar suas curvas perfeitas e o abdômen sarado.

O pequeno Cris, de apenas 11 meses, fruto do relacionamento da ex-BBB com o youtuber Fred (32), está acompanhando a mamãe na viagem e esbanjou fofura em alguns registros de óculos escuros.

"Tudo que eu precisava", disse Bianca na legenda da publicação.

Nos comentários do post, os fãs destacaram a beleza da gata. "Deusaaa", "Perco tudo com essa beleza", "Maravilhosa demais da conta", "Nosso pai.... Tá humilhando de tanto gata", "Perferição ela", "Que beleza é essa, Brasil??", "QUE MULHER É ESSAAAAA!", disseram alguns internautas.

Bianca Andrade mostra reação do filho ao ver jatinho pela primeira vez

A mamãe coruja Bianca Andrade babou ao flagrar a reação do filho, Cris, ao ver um jatinho. No vídeo, o menino estava sentado em um sofá e se assustava com a chegada da aeronave que levaria ele e a mãe para Fernando de Noronha. “Eu ainda não superei essa reação dele vendo a jatinho pela primeira vez. E a mãozinha em cima do sofá? Eu pisquei e esse menino virou um adulto”, se derreteu ela.

Confira os cliques de Bianca Andrade de biquíni em Fernando de Noronha: