Bianca Andrade arranca suspiros dos fãs ao exibir corpaço de biquíni: "Maravilhosa"

A influenciadora digital Bianca Andrade aproveitou o dia ensolarado para exibir o corpão nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 03/07/2022, às 14h52

Bianca Andrade (27) elevou a temperatura ao exibir seu corpaço nas redes sociais.

A influenciadora digital e ex-BBB aproveitou o dia ensolarado deste domingo, 3, para tomar sol de biquíni, e seu corpo escultural chamou a atenção dos fãs.

Na legenda da publicação, a empresária celebrou a volta do calor. "Finalmente um solzin em SP", disse ela, que aparece nas imagens exibindo sua barriga chapada.

Os internautas encheram a postagem de elogios. "Perfeita demais", escreveu uma seguidora. "Uma deusa", afirmou outra. "Muita gata", disse uma fã. "Ô mulher bonita. Não estava preparada para isso", brincou mais uma.

Vídeo rebolando

Na última sexta-feira, 1, Bianca Andrade começou o dia de uma maneira animada e com muito gingado! A empresária e ex-BBB mostrou todo seu rebolado em um vídeo dançando a música Ai Preto, de L7NNON, Dj Biel do Furduncinho e Bianca, sucesso das redes sociais. No vídeo a influencer surgiu de shorts e top estampado, exibindo o corpo sarado e roubando a cena na web.

Confira: