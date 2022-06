Bianca Andrade aposta em look fashionista para festa junina: "Impecável"

Empresária e ex-BBB esteve presente no São João da Thay e esbanjou estilo

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 09h53

A empresária ex-BBB Bianca Andrade (27) esteve presente no São João da Thay, na última terça-feira, 28 e elegeu um look ousado para a noite junina.

O look usado por Bianca Andrade para a festa junina que reuniu diversas celebridades foi um conjunto xadrez de calça e jaqueta cropped, deixando a calcinha a mostra no look.

Em seu perfil no Instagram, Bianca mostrou os detalhes do look caipira fashionista e surpreendeu com a beleza na web.

Na legenda do post, a mãe do Cris aproveitou para falar sobre o arraial: "Eu sou raiz, desde o primeiro São João da Thay. Que felicidade estar de volta! Mermã, isso tudo que você faz é inacreditável. Eu te admiro e te amo muito!", escreveu.

Veja o look usado por Bianca Andrade: