Bia Miranda mudou a cor dos olhos? Entenda procedimento estético

A influenciadora digital e ex-A FazendaBia Miranda (18) surpreendeu os fãs e seguidores ao surgir nas redes sociais com o visual bem diferente, com cabelos longos, lábios maiores e olhos azuis. Apesar de ela ter aparecido com os olhos castanhos novamente em outros registros, surgiu a dúvida se é possível alterar a cor da íris com procedimentos estéticos.

Recentemente, uma modelo revelou em seu Twitter o desejo de mudar a cor da íris, e explicou que existiam algumas maneiras de fazer isso. Mary Magdalene (25), já gastou cerca de R$ 500 mil em procedimentos estéticos, e escolheu mudar a cor dos olhos através de um implante, apesar de existirem outras maneiras de se fazer isso.

Segundo o site Viva Bem, o procedimento não é indicado para fins estéticos, apesar de ser mais seguro. O implante é feito com silicone e geralmente é utilizado em situações específicas, como quando uma pessoa tem a perda total ou parcial da íris, por exemplo. O material funciona como uma lente de contato inseria na íris.

Outro procedimento possível é uma cirurgia à laser, que pode transformar a cor dos olhos castanhos em azul. A companhia californiana Stroma Medical, fundada em 2009, começou os testes clínicos para o procedimento em 2015 e realizou a cirurgia, com sucesso, em cerca de 37 pacientes entre o México e Costa Rica.

A técnica consiste em uma intervenção com laser, que dura no máximo 20 segundos, na camada do pigmento castanho da íris. Apesar de ser rápido, a cor do olho não muda instantaneamente, já que o corpo passa por um processo natural de remoção do pigmento, o que pode levar algumas semanas. A cirurgia custa cerca de US$ 5 mil, o que equivale a cerca de R$ 25 mil na cotação atual.

"Se você retira aquele pigmento, então a luz consegue entrar no estroma –as pequenas fibras parecidas com raios de bicicleta em um olho claro– e quando a luz se espalha por ele é refletido de volta apenas os comprimentos de onda mais curtos, que são a parte azul do espectro", explicou Gregg Homer, um dos executivos da empresa, à CNN.

Apesar disso, a intervenção estética não é recomendada pelos profissionais da área. Também em conversa com a CNN, o oftalmologista Saj Khan, do London Eye Hospital, deixou um alerta ao dizer que romper o pigmento do olho pode entupir canais de drenagem, o que pode ocasionar o aumento da pressão intraocular e até mesmo o risco do desenvolvimento de glaucoma.

I like changing my look I do not want light eyes forever anyways just 4 a couple years before I reinvent myself again probably😆 Any procedure u want to get done just do ur own research & weigh out the pros and cons and Make sure you are financially stable incase complications — Mary Magdalene (@Mary69Magdalene) January 2, 2023