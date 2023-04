Bia Michelle, ex de MC Gui, ostenta corpaço ao apostar em look com fenda até o limite

A influenciadora digital Bia Michelle impressionou os seguidores das redes sociais ao surgir com um look ousado

Bia Michelle (21), ex-namorada de MC Gui (24), arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 12, ao surgir usando um look ousado todo azul.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital compartilhou algumas fotos em que aparece exibindo suas curvas impecáveis ao apostar em cropped e uma saia longa com fenda até a virilha, e fez uma reflexão.

+ Bia Michelle filma momento em que flagrou MC Gui a traindo em motel; veja!

"Momentos incríveis aqui. Estar feliz e em paz não tem preço!", afirmou a famosa na legenda da publicação.

A postagem de Bia rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa!!! Merece muito ser feliz", afirmou outra. "Nada se compara a beleza dessa mulher", falou uma fã. "A mais perfeita", comentou mais uma.

Confira as fotos do look ousado de Bia Michelle:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Michelle (@biamichelle)

MC Gui expõe mensagens da ex com Neymar

Parece que as polêmicas envolvendo o término do cantor MC Gui e Bia Michelle estão longe de acabar. Nesta última terça-feira, 11, o funkeiro compartilhou com o colunista de fofocas Leo Dias uma troca de mensagens que sua ex-namorada teve com Neymar Jr, mas a influencer fez questão de reagir sobre o acontecido. "Eu não namorava! Estava solteira. Entre o dia 17 de abril de 2019 e final de 2021, terminamos 3 vezes, exatamente no período das mensagens!", reagiu ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!