Beyoncé quebra a internet ao usar vestido transparente com diamantes: ''Rainha''

Vencedora do Grammy Beyoncé aposta em vestido transparente com detalhes em diamantes para festa pós-Oscar

Redação Publicado em 30/03/2022, às 11h14

Beyoncé (40) não brinca em serviço quando o assunto é beleza!

A estrela norte-americana deixou os fãs babando na madrugada desta quarta-feira, 30, ao mostrar toda a sua sensualidade.

A cantora mais premiada do Grammy Awards compartilhou um álbum de registros em seu Instagram em que aparece com um vestido super cavado e transparente, repleto de diamantes, brilho e joias.

Em questão de horas, a postagem somava mais de 2 milhões de curtidas e mais de 25 mil comentários: "Rainha", destacaram. "Eu estou sem ar", brincou uma fã. "Ninguém acima dela", disse um terceiro.

Beyoncé aposta em vestido transparente com detalhes em diamantes para festa pós-Oscar:

Beyoncé é aplaudida após apresentação de Be Alive, no Oscar 2022:

Beyoncé está entre os nomes mais comentados na internet desde o Oscar 2022, que aconteceu no último final de semana, 27. Ela foi uma das presenças mais aguardadas da noite e abriu a cerimônia do com uma performance exclusiva de Be Alive, trilha sonora do filme King Richard: Criando Campeãs. A música foi indicada na categoria de Melhor Canção Original.