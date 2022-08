Beyoncé esbanja beleza e deixa os fãs babando ao publicar fotos em look ousado

A cantora Beyoncé compartilhou um vídeo com diversas fotos nas quais esbanjava beleza em look sensual composto por um vestido preto

19/08/2022

Nesta sexta-feira, 19, Beyoncé (40) deixou seus fãs babando ao compartilhar um vídeo em seu Instagram esbanjando beleza em diversas fotos.

Ao som da música Pure/Honey, do seu novo álbum Renaissance, a cantora apareceu com um look ousado composto por um vestido transparente na parte de cima e com um veludo preto na parte de baixo.

O vestido curto deixava as pernas da artista à mostra, que usava apenas uma meia calça para completar o look all-black.

Beyoncé também levava uma bolsa de brilhantes que simulava uma placa de carro com o nome do seu estado natal, Texas.

Nos comentários, os fãs da mãe de Blue Ivy (10), Rumi (5) e Sir (5) foram à loucura! “Apenas tudo”, comentou um seguidor. E outra fã escreveu: “Incrível como sempre”. “Rainha”, declarou outro fã.

Mãe coruja!

Ao final do mês passado, antes do lançamento de seu novo álbum, Beyoncé compartilhou um clique raro com seus três filhos.

A cantora apareceu na cama com seus três filhos dormindo e divulgou a imagem em suas redes sociais, junto a um texto sobre o novo álbum.