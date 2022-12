Bella Campos rouba a cena em banho de mangueira, e MC Cabelinho baba: ''Amor da minha vida''

Atriz Bella Campos, a Muda de 'Pantanal', chama atenção dos seguidores pela beleza ao se refrescar em banho de mangueira

A atriz Bella Campos (26) chamou atenção nas redes sociais no domingo, 11, ao surgir de biquíni em registro publicado em seu perfil no Instagram.

No vídeo, a famosa, que deu vida a personagem Muda no remake da novela Pantanal, aparece exibindo sua beleza natural e o corpaço escultural. Usando roupa de banho laranja e marrom, ela aproveitou um banho de mangueira no quintal.

A gata também surgiu com um biquíni claro com estampa de flores em azul na beira da piscina ao posar com câmera fotográfica nas imagens, arrancando elogios dos fãs e do amado na postagem.

"E vou sendo como posso…", escreveu Bella Campos na legenda, citando trecho da música da trilha sonora do post, Mistério do Planeta, dos Novos Baianos.

"AMOR DA MINHA VIDA. GOSTOSA", babou Cabelinho nos comentários. "Musa", exaltou Aline Borges, que trabalhou com Bella em Pantanal. "Conteúdo da Bella: ser gata e gostosa", disse uma seguidora. "Toda natural, bonita pra caramba", destacou outra. "E o Tibério filmando escondido pro Cabelinho não vê", brincou uma terceira. "Que mulher lindaaa! Meu Deus", comentou mais uma.

Confira os registros de Bella Campos de biquíni:

Bella Campos ganha declaração do namorado, MC Cabelinho

Na sexta-feira, 02, o casal MC Cabelinho e Bella Campos decidiu deixar os solteiros bem tristes. Isso porque os pombinhos apareceram em um clique super fofo, onde o funkeiro estava dando comida na boca da amada.

“Fé! Muito feliz ao seu lado, sem neurose”, se derreteu Cabelinho na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, o casal aparece curtindo o jogo entre Brasil e Camarões pela Copa do Mundo no Catar, junto de amigos. Vale destacar que os dois se conheceram na preparação da próxima novela das sete, Vai na Fé.

