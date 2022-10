Bella Campos ostenta corpão impecável ao apostar em biquíni fininho em dia de praia: "Deusa master"

A atriz Bella Campos, a muda de 'Pantanal', arrancou elogios dos fãs ao surgir de biquíni nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 23/10/2022, às 13h43

Bella Campos (24) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar alguns cliques na praia. A atriz, que interpretou a Muda na novela Pantanal, da Globo, exibiu seu corpaço impecável ao apostar em um biquíni fininho.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, ela aparece usando um modelo cavado, enquanto renovava o bronzeado e se hidratava com água de coco. "Carioca sim", afirmou a famosa na legenda da publicação.

A publicação arrancou elogios dos internautas, que encheram a postagem de curtidas e elogios. "Deusa master", disse uma admiradora. "Não sabia que sereia andava na areia", comentou outra. "A mais perfeita de todas", falou uma fã.

Confira as fotos de Bella Campos de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BELLA CAMPOS (@bellacampox)

Look fashion

Na última terça-feira, 18, Bella Campos exibiu uma série de fotos mostrando seu look do dia. Em seu perfil do Instagram, a atriz compartilhou uma sequência de fotos mostrando a produção para o dia, e, claro, arrancou elogios de seus seguidores na internet.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!