Bella Campos, a Muda de Pantanal, surge com o cabelo liso

Intérprete da Muda no remake de Pantanal, Bella Campos arrasa ao surgir com o cabelo liso após ida ao salão: 'Amo explorar todas as versões de mim'

CARAS Digital Publicado em 31/07/2022, às 12h50

A atriz Bella Campos, que interpreta a Muda no remake da novela Pantanal, da Globo, surpreendeu os seguidores ao surgir com um novo visual. Ela deixou de lado o cabelo cacheado por um dia para arrasar com o cabelo liso.

Após uma ida ao salão de beleza, a estrela exibiu o cabelo escovado nas redes sociais e contou sobre o seu gosto por mudanças. “Um dia de lisa, eu amo meus cachos, mas também amo explorar todas as versões de mim mesma. Fui no lugar que confio pra fazer isso de forma segura, sem prejudicar os fios: Laces and Hair, obrigada por serem tão maravilhosos”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BELLA CAMPOS (@bellacampox)

Bella Campos fala sobre os beijos em cena de novela

Recentemente, Bella Campos contou sobre o beijo técnico com o ator Guito para as cenas da novela Pantanal. "Não dá para ser um beijo de verdade senão fica babado, aí em que repetir o take, aí tem baba. Aí tem que ser uma coisa mais para câmera mesmo, sabe? O casal começou aos pouquinhos, ela vai deixando ele se aproximar, tem um selinho, depois o beijo. O público ficou muito feliz", disse ela sobre Muda e Tibério.

Então, ela refletiu sobre a sua personagem e sua primeira novela. "Assim como a Muda, também estou chegando em um lugar novo, desafiador e se encantando com esse mundo. Eu com o universo do set e ela com o Pantanal", disse ela ao site Gshow.

