Bella Campos, a Muda de Pantanal, sensualiza em vídeo e chama a atenção dos fãs

A atriz Bella Campos, de Pantanal, exibiu uma super produção e deixou os fãs de queixo caído com a beleza

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 12h38

Bella Campos (24) deixou os seus seguidores babando ao compartilhar um vídeo sensualizando nas redes sociais. Exibindo uma das suas super produções, a atriz que interpreta Muda na novela Pantanal, recebeu uma chuva de elogios.

Com um vestido preto curtinho e de plumas, a artista ostentou o corpaço dentro do carro e surpreendeu com a beleza. A famosa completou o look com uma maquiagem colorida, acessórios e cabelo preso em um rabo de cavalo.

Os amigos de Bella dispararam elogios na publicação. "Passo maaaal", "A elegância anda com você né", "Linda que só", disseram.

E claro que os admiradores não ficaram de fora e lotaram os comentários. "Maravilhosa que fala", "Quem ficou muda fui eu", "A perfeição existe e está aqui nesse Reels!", comentaram eles.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BELLA CAMPOS (@bellacampox)

DIRA PAES COMEMORA O DIA DO AMIGO COM ATRIZES DE PANTANAL

A atriz Dira Paes (53) usou suas redes sociais para celebrar o 'Dia do Amigo'. A intérprete de Filó na novela das nove Pantanal mostrou que além da profissão, criou laços afetivos com colegas de cena do remake da trama da TV Globo!

Em seus perfis no Instagram e no Twitter, a famosa publicou um clique encantador de uma cena emocionante da produção. Na imagem, a famosa aparece em um abraço afetuoso com Alanis Guillen (24) e Bella Campos (26), que interpretam Juma Marruá e Rute/Muda, respectivamente.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!