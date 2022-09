Bella Campos, a Muda de Pantanal, ostenta abdômen sarado em fotos de biquíni: ''Uau''

A atriz Bella Campos, de Pantanal, chamou a atenção ao exibir a boa forma em cliques de biquíni no Rio

Bella Campos (24) roubou a cena nesta quinta-feira, 8, ao compartilhar fotos de biquíni. Exibindo sua beleza natural e boa forma, a interprete de Muda na novela Pantanal, arrancou elogios dos seguidores.

Na cobertura de um hotel no Rio de Janeiro, a atriz posou para uma sessão de fotos caseiras diante da vista de tirar o fôlego.

Para curtir o clima ensolarado na cidade maravilhosa, a artista elegeu um biquíni fino nas cores da bandeira do Brasil: verde e amarelo. "Bom dia", escreveu ela na legenda.

Os admiradores não pouparam elogios. "Coisa linda", "Ara, Belinha é tão perfeita", "Como não se apaixonar por essa mulher?", "Sereia", dispararam eles nos comentários.

BELLA CAMPOS CHORA COM O FINAL DE PANTANAL

A atriz Bella Campos (24), que interpreta a Muda no remake da novela Pantanal, da Globo, revelou que não conseguiu segurar o choro ao ler os últimos capítulos da trama. A equipe já está gravando a reta final da história, que chegará ao fim em outubro. Assim, ela apareceu nos stories do Instagram com a expressão emocionada e contou a sua reação.

“Eu pago de durona e, até hoje, eu ainda não tinha chorado lendo os capítulos finais. Mas hoje eu vou gravar um final de ciclo lindo que eu já estou emocionada antes de começar. Tá acabando”, disse ela.

