Bella Campos, a Muda de 'Pantanal', curte praia e cerveja em bar com atores

Atriz que interpreta Muda em 'Pantanal', Bella Campos posa de biquíni em praia no Rio e tomando cerveja em bar com colegas de trabalho

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 11h45

A intérprete de Muda na novela das nove Pantanal, da TV Globo, a atriz Bella Campos (24) surgiu deslumbrante ao compartilhar momentos de lazer na web!

Na quarta-feira, 06, a artista curtiu o dia na companhia do colega de elenco no remake, Lucas Leto, que dá vida ao personagem Marcelo, e o também ator Carlos Silberg, que recentemente participou de Quanto Mais Vida, Melhor!.

Nos Stories de seu Instagram, Bella mostrou que aproveitou a pausa nas gravações da produção da TV Globo para ir à praia no Rio de Janeiro. A gata posou usando um biquíni estampado florido e exibiu o corpão em clique feito pelo colega de elenco, que também postou registro tomando cerveja em bar ao lado dos amigos.

Público se emociona com pedido de casamento de Tibério e Muda em 'Pantanal'

Os telespectadores da novela Pantanal, ficaram encantados com a cena do pedido de casamento de Tibério (Guito) e Muda (Bella Campos), que foi exibida na noite de quarta-feira, 06. Nas imagens, o peão se ajoelhou na frente da amada com o anel de noivado que foi de sua mãe e fez o tão esperado pedido de casamento. “Esse anel foi da minha mãe. Eu prometi que só ia entregar ele para quem fizesse o meu coração saltar mais que burro xucro... Confesso que, depois de rodar esse mundo afora, já tinha aceitado levar ele comigo pro caixão”, disse ele. “O que eu posso dizer, Tibério? Você me resgatou para vida... Você me ensinou o que era respeito... O que era amor... E eu quero me sentir, para sempre, como eu sinto quando você olha para mim”, respondeu ela.

Confira os cliques de Bella Campos: