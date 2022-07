Bella Campos, a Muda de Pantanal, arrasa ao surgir de biquíni fio-dental

De biquíni laranja, Bella Campos, a Muda de Pantanal, é fotografada em dia na praia no Rio de Janeiro entre uma gravação e outra da novela

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 15h08

A atriz Bella Campos (24), que interpreta a Muda no remake da novela Pantanal, da Globo, deu um show de beleza ao curtir um passeio ao livre na tarde desta quinta-feira, 21, no Rio de Janeiro. Ela foi fotografada de biquíni fio-dental e saída de praia combinando ao curtir um momento em uma praia.

A estrela foi vista renovando o bronzeado enquanto aproveitava o momento de folga das gravações da novela das 9.

Vale lembrar que, no capítulo desta quinta-feira, 21, a personagem Muda vai se casar com Tibério (Guito) em uma cerimônia ao ar livre na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) na novela Pantanal.

Bella Campos fala sobre os beijos em cena de novela

Recentemente, Bella Campos contou sobre o beijo técnico com o ator Guito para as cenas da novela Pantanal. "Não dá para ser um beijo de verdade senão fica babado, aí em que repetir o take, aí tem baba. Aí tem que ser uma coisa mais para câmera mesmo, sabe? O casal começou aos pouquinhos, ela vai deixando ele se aproximar, tem um selinho, depois o beijo. O público ficou muito feliz", disse ela sobre Muda e Tibério.

Então, ela refletiu sobre a sua personagem e sua primeira novela. "Assim como a Muda, também estou chegando em um lugar novo, desafiador e se encantando com esse mundo. Eu com o universo do set e ela com o Pantanal", disse ela ao site Gshow.

