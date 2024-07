Bella Campos exibe cintura fininha ao apostar em look cintura baixa

Nas redes sociais, a atriz Bella Campos, que está fazendo um intercâmbio, ostentou sua cintura fininha ao usar um top e uma saia cintura baixa

Bella Campos impressionou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 11, ao exibir seu corpo sarado. A atriz está fazendo um intercâmbio nos Estados Unidos para aprender inglês, e impressionou ao escolher um look que destaca sua boa forma.

Nos Stories do Instagram, a artista postou um vídeo mostrando os detalhes da roupa que escolheu para ir estudar: um top branco, uma saia estampa laranja e um tênis branco. Bella ainda completou o look com óculos escuros. A produção da artista deixou em destaque seu abdômen defino.

Nesta última quarta-feira, 10, Bella contou que voltou a se exercitar após quase 30 dias fora do Brasil. "Mais um dia no diário de intercâmbio: hoje eu me exercitei pela primeira vez depois de quase 30 dias fora do Brasil. Andei de bicicleta por quatro horas, tô morta, mas aprendi a tirar a mão pra filmar a paisagem", celebrou a famosa.

Confira:

Bella Campos exibe a cintura fininha - Reprodução/Instagram

Bella Campos abre o jogo e fala sobre sua depressão

No começo do ano Bella Campos abriu o jogo e fez um desabafo sincero em suas redes sociais sobre a sua saúde mental e sua luta contra a depressão. Agora em entrevista para a revista Glamour, a atriz contou como fez para lidar com as crises.

"O tema depressão ainda é bem sensível na sociedade e é difícil admitir isso até para mim mesma. Ao longo da vida, com os altos e baixos que enfrentamos, vamos percebendo que as conquistas não ocupam toda a realização e felicidade, elas são apenas parte de um processo. É como se a beleza não estivesse no destino e, sim, no caminho até ele. Eu me vi no limite da exaustão, como muitas pessoas num mundo cada vez mais atribulado e demandoso, mas resolvi tornar público, pois independente da glamourização, estamos todos em processo", ressaltou. Saiba mais!