Beleza da filha de Claudia Raia impressiona em fotos inéditas: "Um monumento”

UAU! Beleza da filha de Claudia Raia chama a atenção após atriz publicar cliques inéditos da herdeira nas redes sociais; veja!

A atriz Claudia Raia deixou os fãs perplexos nas redes sociais no último domingo, 11, ao mostrar toda a beleza da filha Sophia Raia, de seu antigo casamento com o galã Edson Celulari, de quem também é pai de Enzo Celulari.

Claudia mostrou em seu perfil detalhes da produção impecável da filha: ela estava com uma maquiagem profissional discreta e impecável. O cabelo estava solto, deixando a jovem ainda mais elegante. Chiquérrima, a produção deu destaque para os belíssimos olhos claros de Sophia.

"Sou mãe babona assumida, Soso é um espetáculo, uma mulher linda em tantas camadas, morro de orgulho! Afff… Te amo muito Fifi", escreveu a atriz na legenda da publicação, que arrancou diversos elogios dos admiradores da família.

"Sua cara meu Deus! Cada dia mais linda!",disse um. "Uma Cláudia Raia de olhos claros", afirmou outro. "Não poderia ser diferente, né?! Olha de quem ela é filha. A Cláudia um monumento de beleza e o Edson um espetáculo de homem não poderia ser diferente esse genes", falou um terceiro. "Como ela está linda", elogiou mais um.

Ainda neste final de semana, Claudia Raia explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar novas fotos do seu filho caçula, Luca, fruto do casamento com Jarbas Homem de Mello. “Meu Bilico de marinheiro com calça sarja, não aguento!”, disse ela na legenda.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CLAUDIA RAIA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Claudia Raia exibe corpaço absurdo em foto de biquíni

Aos 56 anos, Claudia Raia agitou as redes sociais ao relembrar uma foto de biquíni. Na imagem, a morena surgiu apenas de biquíni estampado enquanto relaxava em uma rede no meio da água do mar, em uma praia paradisíaca. Ela deixou à mostra sua barriga reta e as pernas torneadas ao caprichar na pose.

“Aproveita o domingo e bota o corpão no sol!”, comentou na legenda. Então, seus fãs rapidamente elogiaram a beldade. “Linda ao natural”, declarou um seguidor. “Toda maravilhosa”, afirmou outro. “Mulher linda”, escreveu mais um.