BBB 23: Gabriel expõe estratégia de jogo e revela que Bruna Griphao não é prioridade

Em conversa com Ricardo, Gabriel falou sobre os participantes que não votaria, e não colocou a affair na lista

Na tarde desta sexta-feira, 20, Gabriel Tavares e Ricardo Camargo conversaram na academia do BBB 23 sobre o jogo, e o modelo surpreendeu o colega de confinamento ao expor suas estratégias.

Com a formação do primeiro paredão se aproximando, os participantes estão fazendo de tudo para escapar da berlinda, e por ser um possível alvo do grupo Xepa, o ex-Casa de Vidro falou sobre suas opções de voto.

Gabriel contou para Ricardo que neste momento só não voto em Paula Freitas e MC Guimê, revelando que Bruna Griphão, com quem está vivendo um affair no confinamento, não é sua prioridade no momento.

"Se um dia eu chegar em um impasse entre você e o Guimê, aí eu vou cair em você, porque eu e ele somos fechamento", revelou o brother. "E se fosse outra pessoa? Tirando a Paula?", questionou o biomédico.

"Eu só tiro a Paula e o Guimê, o resto...", respondeu ele. "E a Bruna, não?", perguntou Ricardo. "Não, está no jogo também. Vai depender da situação, do que está acontecendo. Eu não tenho medo de votar na Bruna", disparou o modelo.

Confira:

Marília se revolta ao descobrir plano de brother

Visivelmente revoltada, Marília desabafou ao descobrir que um dos brothers tem feito sua caveira para toda a casa do BBB23. Ela disse que não é "besta" e que já sacou que Gabriel Tavares está tentando queimá-la. Muito revoltada, a sister quer se vingar e prometeu "falar na cara".

"Eu gosto de falar na cara! [...] Ele foi falar de mim pro Fred, Key, Gustavo. Ele fica, 'ah porque ela não fala de jogo.' Isso é pra plantar a sementinha na cabeça das pessoas! Ele foi um por um. Ele tá indo em cada pessoa pra desejar o meu mal, pra falar mal. Mas tudo bem, cada um dá o que tem", disparou ela.

