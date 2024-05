Bárbara Evans revela quantos quilos perdeu e exibe nova silhueta

Após dar à luz gêmeos em 2023, a influenciadora Bárbara Evans falou sobre dieta e surpreendeu ao revelar quanto emagreceu em 15 dias

A modelo e influenciadora Bárbara Evans surpreendeu os seguidores na segunda-feira, 13, ao compartilhar fotos de seu corpo após realizar uma dieta de 15 dias. Ela, que deu à luz aos gêmeos Antonio e Álvaro em novembro do ano passado, já havia revelado que estava em processo de emagrecimento.

Em seu perfil oficial no Instagram, a filha de Monique Evans escolheu um registro de antes e depois para falar um pouco a respeito das mudanças recentes em seu físico e revelou quanto de peso conseguiu eliminar.

"Menos 17 quilos! É maravilhoso ser mãe, de três, então… está sendo mágico e desafiador. Mas voltar ao corpo de antes, não é fácil! Precisamos nos dedicar muito e foi o que eu fiz", iniciou Bárbara Evans na legenda da postagem.

Em seguida, ela explicou que seu processo de perda de peso foi realizado em duas etapas. "Ali já senti minha autoestima e disposição voltando com tudo. Menos 8 kg. Logo depois comecei o Desafio fase 2, onde emagreci mais 9 kg!", relatou a influenciadora.

Além dos gêmeos, Bárbara Evans também é mãe da pequena Ayla, de 2 anos. Os três herdeiros são frutos de seu casamento com o empresário Gustavo Theodoro.

Recentemente, a famosa contou aos seguidores que pretende realizar procedimentos estéticos em breve. A novidade foi contada ao público após ela ser questionada por uma internauta a respeito das cirurgias.

"Bárbara, pretende fazer alguma lipo e mamoplastia?", perguntou a seguidora. A modelo, por sua vez, respondeu: "Vou sim! Já está marcada, será em junho".

