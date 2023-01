Bárbara Evans aposta no maiô cavado em dia na praia

Bárbara Evans investe em look neon ao vestir maiô cavado para renovar o bronzeado na praia e diz: 'Ela está ousada'

A modelo e influenciadora digital Bárbara Evans (31) investiu na sensualidade ao escolher o seu look para curtir um dia na praia nesta segunda-feira, 30. A estrela surgiu usando um modelito verde neon, com maiô e óculos combinando.

Nas fotos, ela exibiu suas curvas impecáveis ao apostar em um maiô cavado, decotado e com recorte na lateral. Na legenda, a loira brincou: “Hoje ela está ousada. Mais um dia nesse lugar maravilhoso”.

Nos comentários, Evans recebeu elogios dos fãs. “Está linda sem filtro nenhum”, contou um seguidor. “Meu sonho ter um corpaço desse”, afirmou outro. “Que gata”, declarou mais um.

Bárbara Evans relembra momentos do seu casamento

Há poucos dias, Bárbara Evans relembrou um vídeo do seu casamento com Gustavo Theodoro. Nas imagens, ela exibiu momentos marcantes do seu grande dia, que aconteceu em dezembro de 2022.

É possível ver os dois se arrumando para o evento, detalhes da cerimônia, como o momento que Gustavo entra com a filha do casal no colo, Ayla (9 meses), e também a festa. "Que dia. Obrigada a todos os envolvidos, amo vocês", escreveu Bárbara na legenda da publicação.