Beleza / Boa forma

Bárbara Coelho, do Esporte Espetacular, surge de biquíni mínimo na praia

Apresentadora do Esporte Espetacular, Bárbara Coelho aproveita dia de sol no Rio de Janeiro para dar um mergulho no mar

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 12h31

Bárbara Coelho - Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews