Bárbara Coelho, do Esporte Espetacular, exibe corpão ao usar biquíni mínimo

Apresentadora do Esporte Espetacular, Bárbara Coelho dá ajeitinha no biquíni após mergulho no mar em praia no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 11h31

A apresentadora Bárbara Coelho (34), do Esporte Espetacular, aproveitou a manhã de sol no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 8, para dar um mergulho no mar. Ela foi fotografada enquanto se refrescava em uma praia carioca com look mínimo.

A estrela foi vista só de biquíni preto estilo fio-dental e deu aquela ajeitadinha no look após sair da água do mar.

Recentemente, a apresentadora contou que sempre gostou de praticar esportes em sua vida. "Joguei vôlei por oito anos, também fiz ginástica olímpica, fiz natação, handebol. Meu envolvimento com o esporte trouxe muito para a minha vida pessoal e profissional. O esporte trouxe disciplina, me fez acreditar que eu poderia conquistar aquilo que eu almejava", declarou à Quem.

Vale lembrar que a jornalista é apresentadora do Globo Esporte desde 2018. Ela é casada com o empresário Felipe Russo, com quem se casou em 2019.

Fotos do dia de Bárbara Coelho na praia: