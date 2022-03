Atriz de 'Um Lugar ao Sol' radicaliza visual e mostra transformação na web

Atriz Renata Gaspar, da novela 'Um Lugar ao Sol', radicaliza visual e mostra resultado nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 04/03/2022, às 16h11

No ar diariamente na novela Um Lugar ao Sol como a Sthepany, a atriz Renata Gaspar (36) já abandonou o look da personagem há um tempo.

Para dar vida a manicure que sofre violência doméstica na trama das 21 horas da Globo, a artista enrolou os cabelos escuros e adotou um estilo provocante de se vestir.

Na vida real, a famosa radicalizou as madeixas e cortou os fios bem curtinhos. Para mudar ainda mais, ela ainda escolheu um penteado plantinado para usar em 2022.

Em suas redes sociais, a atriz Renata Gaspar mostrou para os fãs o resultado da sua transformação e recebeu muitos elogios ao aparecer loira e com a cabeça raspada no Instagram.

Final da novela das nove

Já no final da trama de Um Lugar ao Sol, ainda não se sabe se a personagem Sthepany dará a volta por cima e engatará um novo romance no folhetim, ou voltará a sofrer nas mãos do companheiro, o violento Roney (Danilo Granghéia).

Veja o atual look da Renata Gaspar!