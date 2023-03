Atriz de Travessia, Duda Santos exibe corpaço sarado em dia na praia

Intérprete da Isa na novela Travessia, Duda Santos surge apenas de biquíni fio-dental ao tomar banho de mar em uma praia no Rio de Janeiro

A atriz Duda Santos, que interpreta a personagem Isa na novela Travessia, da Globo, atraiu todos os olhares ao ser fotografada em uma praia no Rio de Janeiro. Ela aproveitou a manhã desta quarta-feira, 29, para renovar o bronzeado ao ar livre na companhia da amiga e atriz Livia Inhudes, que atuou na novela Salve-se Quem Puder, da Globo.

As duas tomaram um banho de mar e ostentou seus corpos sarados no flagra dos paparazzi. Duda apareceu com um biquíni fio-dental estampado. Enquanto isso, Livia apostou em um maiô verde de um ombro só.

Recentemente, Duda Santos comentou sobre a alegria ter um papel fixo em uma novela pela primeira vez. “Foi a personagem mais próxima demim que fiz até hoje. Isso porque nossa história é semelhante. Tenho uma irmã de 15 anos superadaptada com essa nova era digital. Meu laboratório foi em casa”, disse ela na revista CARAS, e ainda comentou sobre a trama com o vídeo em jogos do seu núcleo. “O vício é algo muito real e cotidiano. Existem muitas famílias passando por isso e que, talvez, não saibam que é realmente um problema. Por não saber lidar, deixam que a situação se agrave cada dia mais. É importante isso ser abordado em uma novela, muitas famílias podem ser amparadas e se identificar de alguma forma".

Por fim, ela contou sobre como lida com a interação com os fãs. “Estou me adaptando a isso. Tenho procurado estar mais presente e interagir, acho que é importante estar antenada com essa nova ferramenta de trabalho", contou.

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews