Ary Mirelle se revolta contra críticas à sua aparência: 'Meu corpo real é esse'

Namorada de João Gomes, Ary Mirelle se revoltou com os comentários que recebeu sobre sua barriga de gravidez

Na última segunda-feira,12, a namorada de João Gomes resolveu dar um basta nos comentários inconvenientes que vem recebendo pelas redes sociais. Isso porque após deixar à mostra sua barriguinha de gravidez durante um ensaio fotográfico, Ary Mirelle começou a ganhar muitos comentários maldosos sobre a mudança em seu corpo.

"Barriga de 1 mês impossível aparecer na primeira gestação, ela começa a partir de 3 meses", disse uma. "É impressão minha ou tá forçando a barriga?", escreveu outro. "Um mês não dá pra mostrar barriga, é um grãozinho", observou ainda um terceiro.

Cansada de ser alvo dos ‘haters’, a jovem se manifestou nas redes sociais e deu um chega pra lá no falatório ao falar sobre o tempo de gestação. "Essa é uma foto minha antes de descobrir a gravidez... Explicar que eu nunca tive a barriga chapada. E explicar que eu com um mês de gestação querer tirar uma foto pra guardar de RECORDAÇÃO é algo normal. Não tô com 3/4 meses de gravidez como tem uma galera falando aí. Meu corpo real é esse”, desabafou ela em uma foto compartilhada por meio do Stories de seu Instagram.

Vale ressaltar que a gravidez foi anunciada por meio de um post compartilhado em conjunto pelo casal no Instagram. “Fomos abençoados, vamos ser papais”, disseram na legenda. “Que notícia boa”, disse um seguidor. “Um belo presente”, afirmou outro. “Um anjinho chegando”, declarou mais um.

VEJA A PUBLICAÇÃO DA NAMORADA DE JOÃO GOMES, ARY MIRELLE:

Foto: Reprodução/Instagram

Namorada de João Gomes mostra a barriguinha e revela o tempo de gestação

A influenciadora digital Ary Mirelle, que está grávida do cantor João Gomes mostrou novos detalhes da gravidez para seus fãs. “Falei 2 semanas no vídeo, mas são 4 [semanas]”, disse ela em uma selfie nos stories, ao levantar a blusa e deixar a barriguinha de fora.

Além disso, ela mostrou uma foto do detalhe da caixinha que entregou para João Gomes para revelar a gravidez. Em um bilhete para o amado, ela disse: “Oi papai, faz menos de duas horas que mamãe me descobriu. A surpresa é simples, mas vai mudar as nossas vidas para sempre. Eu já amo você. Agora somos 4! Eu, papai, mamãe e Pirata”.