Apresentadora do RJTV, Ana Luiza Guimarães curte dia na praia

Ana Luiza Guimarães, do RJTV, é fotografada durante dia de folga na orla do Rio de Janeiro

A apresentadora Ana Luiza Guimarães (56), que comanda o RJTV, aproveitou um dia de folga para renovar o bronzeado no Rio de Janeiro. A estrela foi fotografada só de biquíni ao curtir a praia do Leblon junto com a filha, Beatriz Lobo.

Nas fotos, Ana Luiza apareceu com biquíni preto e branco no estilo tomara que caia e exibiu sua beleza natural.

Fotos: JC Pereira / AgNews

Ana Luiza Guimarães perdeu o marido em 2021

Em março de 2021, Ana Luiza Guimarães perdeu o marido, Dô Figueira. A âncora do do RJ2, telejornal da Globo no Rio de Janeiro, compartilhou uma foto ao lado de Dô Figueira e prestou uma linda homenagem ao amado.

"O amor da minha vida foi embora. Vou te amar pra sempre meu Zuzi. Descansa, meu lindo. A gente se encontra no céu", escreveu a apresentadora na publicação, não revelando a causa da morte.