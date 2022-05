Após um mês do nascimento da filha, esposa de Cristiano Ronaldo exibe corpaço em Cannes

Em primeira aparição após o nascimento da filha, esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, surpreendeu ao surgir deslumbrante em vestido ousado

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 08h57

A companheira de Cristiano Ronaldo (36), Georgina Rodríguez (27), fez sua primeira aparição pública após o nascimento da filha.

Nesta quarta-feira, 25, a influenciadora marcou presença no Festival de Cannes, na França, e compartilhou em sua rede social a volta para casa.

Sem tirar o vestido que usou para o evento, Georgina Rodríguez retornou para seu lar ao encontro de seus filhos, como mostrou nas fotos publicadas.

"Obrigada, Cannes", escreveu ela na legenda em francês. Nos cliques, a companheira de Cristiano Ronaldo impressionou com uma silhueta impecável após um mês do nascimento da herdeira Bella Esmeralda.

Com fenda até a coxa, decote profundo e costas abertas, a amada do jogador esbanjou beleza com um toque de sensualidade ao entrar em seu jatinho particular.

Nasce filha de Cristiano Ronaldo

No dia 18 de abril nasceu a quinta filha de Cristiano Ronaldo. A companheira do craque estava grávida de gêmeos, infelizmente, o menino faleceu.

"É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebê. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebê nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. Gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado. Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre", disse o jogador.