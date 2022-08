Após ser anunciada na Globo, Lívia Andrade renova o visual: "Vem aí"

Recém-contratada da Globo, Lívia Andrade renova o visual para dar início em nova fase na TV

Redação Publicado em 24/08/2022, às 08h45

Ela está com tudo! Recém-contratada da TV Globo, Lívia Andrade (39) aproveitou a última terça-feira, 23, para dar uma repaginada no visual. Mais loira, a apresentadora esbanjou beleza em registros nas redes sociais.

Através de seu perfil no Instagram, Lívia Andrade mostrou o resultado do seu dia no salão. A apresentadora retocou a raiz e surgiu com um loiro mais dourado.

Esbanjando beleza na sequência de fotos nas suas redes sociais, Lívia Andrade aproveitou o espaço para fazer um suspense para o novo projeto, que será o Domingão com Huck aos domingos: "Prepara #VemAí", escreveu na legenda do post.

Não demorou para os fãs de Lívia Andrade marcarem presença nos comentários da publicação, enaltecendo a beleza de milhões da apresentadora: "Você inspira", disse um internauta. "Que lindaaa! Bora!", escreveu outro. "Sempre linda", ressaltou o terceiro.

Veja o novo visual de Lívia Andrade:

Filha de Silvio Santos comenta contratação de Lívia Andrade pela Globo

Após o jornalista Leo Dias dar a notícia de que Lívia Andrade havia sido contratada pela Globo, uma das filhas de Silvio Santos (91), Daniela Beyruti (46), deixou um comentário na publicação do colunista se mostrando surpresa com mais uma ex-funcionária na emissora carioca.

"Eita! Um dia a Record quis ser a Globo e agora a Globo quer ser o SBT, vai entender. Lívia, Pri Alcântara, Maisa, Larissa Manoela e até a Eliana agora está sendo sondada para aparecer nas telas do plim plim… SBT, a TV mais feliz do Brasil”, falou os nomes que eram da emissora de seu pai e agora estão na Globo ou estão sendo cobiçados por ela.

