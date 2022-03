Após revelar planos de se aposentar, Kim Kardashian posta fotos com look todo preto

Kim Kardashian posou para cliques com um look inteiro preto e foi muito elogiada nos comentários da postagem

CARAS Digital Publicado em 11/03/2022, às 16h10

Nesta sexta-feira, 11, Kim Kardashian (41) postou em seu Instagram alguns cliques com um look poderoso!

A influenciadora compartilhou 4 fotos com um macacão preto brilhante e para completar o look, luvas da mesma cor. A filha de Kris Jenner (66) posou no sofá e em uma cadeira.

Nos comentários, os fãs de Kim adoraram o visual! "Rainha", comentou um seguidor. Outra fã elogiou: "Linda".

"Esse look deu certo", comentou uma seguidora sobre o visual da estrela do novo reality-show The Kardashians. Outra fã escreveu: "Wow tão linda".

Os cliques de Kim vem logo após a modelo ter anunciado que "sonha" em se aposentar e se afastar dos holofotes. Mesmo assim, seu novo programa com suas irmãs terá sua estreia no próximo mês.

E essa não foi a primeira vez que Kim usou um look "all-black", na Fashion Week de Milão a influenciadora estava com um visual monocromático e usava uma balaclava para cobrir o rosto.

Confira aqui o post de Kim Kardashian!