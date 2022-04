Após rebater suposta indireta do ex, Gabi Martins exibe corpaço musculoso e rouba a cena: ''Mulherão!''

Cantora e ex-BBB Gabi Martins postou registros de passeio de barco em praia do Rio de Janeiro e arrancou elogios pela beleza e boa forma

CARAS Digital Publicado em 01/04/2022, às 12h17

A ex-BBB Gabi Martins (25) chamou atenção dos seguidores na web na quinta-feira, 31!

A cantora, que é dona de um corpaço, compartilhou registros em que aparece usando um biquíni laranja durante passeio de barco em uma praia no Rio de Janeiro.

Em seu feed no Instagram, a loira arrancou suspiros ao surgir fazendo carão e mostrar suas curvas perfeitas, pernas torneadas e abdômen sarado. Em um dos cliques, ela posou sorridente com o look PP, exibindo o bumbum redondinho.

"Os detalhes que me fazem ir são os mesmos que me fazem ficar", escreveu a gata na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs não pouparam elogios e destacaram a beleza da famosa. "Mulherão!", "Musa", "Deusa", "Uma esccultura linda", "Mulher avisa a gente não tá preparado pra esse tiro não kkkk linda", "Cansa de ser amor da minha vida não, Gabriela??", se derreteram os admiradores.

Gabi Martins se manifesta após suposta indireta do ex

Gabi Martins usou suas redes sociais para se pronunciar sobre suposta indireta do ex-namorado, Tierry (32), na nova música Ainda Estou Pagando, que foi associada ao nome da ex-sister. Na canção, o sertanejo diz "Eu ainda tô pagando a lipo e o silicone para você usar com outro homem".

“Eu ganho meu dinheiro, suado pra caramba, comprei meu apartamento e paguei minhas cirurgias. Trabalho para isso com muito amor. Querem o tempo todo desmerecer as mulheres, dizer que fulano banca e paga”, iniciou ela no Twitter, que acrescentou: “Poxa, a gente rala pra caramba, dá o nosso melhor, para no final sempre desvalorizarem nosso trabalho e nossa capacidade”, escreveu ainda.

Confira o corpão de Gabi Martins:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

Gente pelo amor de Deus, eu paguei minha lipo e silicone. — Gabi Martins - ASSISTA RECAIDINHA(@gabimartins) March 31, 2022

Eu ganho meu dinheiro , suado pra caramba, comprei meu apartamento e paguei minhas cirurgias. Trabalho pra isso com muito amor . — Gabi Martins - ASSISTA RECAIDINHA (@gabimartins) March 31, 2022