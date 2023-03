Após reatar com Jesus Luz, Aline Campos exibe corpão em dia de cachoeira: ''Sereia mais linda''

De biquíni cavado, influencer Aline Campos aproveita dia em meio à natureza em Minas Gerais na companhia do modelo Jesus Luz

A influenciadora digital Aline Campos (35) deixou os seguidores babando nas redes sociais nesta terça-feira, 21, ao postar mais cliques de biquíni!

Aproveitando para renovar as energias em meio à natureza na companhia do namorado, Jesus Luz (36), a modelo posou em dia de cachoeira durante viagem para Minas Gerais usando um look de banho estampado de verde com a parte de cima de cortininha e calcinha cavada.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a atriz ostentou sua barriga trincada e o corpo musculoso. "Esse lugar... Recebam a energia desse Paraíso de Gaia", escreveu Aline Campos na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs exaltaram a beleza de Aline. "Natureza e a Deusa juntos! Quadro lindo!", disse uma. "Sereia mais linda da cachoeira!", elogiou outra. "A natureza e seus encantos", destacou um terceiro. "Musa da galáxia. É lindeza demais numa pessoa só", falou mais um.

Confira as fotos de Aline Campos em cachoeira:

Jesus Luz e Aline Campos reatam o namoro

Aline Campos e Jesus Luz decidiram dar mais uma oportunidade ao amor. No sábado, 18, eles apareceram publicamente pela primeira vez após o término que aconteceu em janeiro deste ano. Apaixonados, eles curtiram um evento realizado no Rio de Janeiro.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o casal detalhou como tem sido esse novo momento no relacionamento. Segundo Aline, o período em que eles estiveram separados foi importante para eles reajustarem alguns detalhes.

"Estamos nos reconectando de uma forma especial, leve, sem rótulos e só deixando fluir o amor que a gente tem. Esse término foi muito importante para a gente rever alguns pontos que precisavam ser ajustados e hoje eu acredito que, com tudo o que a gente viveu separado, a gente se sente mais preparado para estar vivendo nosso amor, independente do rótulo que ele tenha", declarou.

