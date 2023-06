Após pedidos, Kelly Key mostra pés e realiza desejo dos fãs: 'Tem joanete'

Kelly Key mostra pés após muitos pedidos de internautas e realiza desejo dos curiosos

A cantora Kelly Key realizou um desejo dos fãs na rede social. Nesta quarta-feira, 07, a famosa respondeu a um pedido na caixinha de perguntas de seus stories e surpreendeu ao revelar uma "parte íntima" de seu corpo.

Após muitas mensagens pedindo imagem de seus pés, a artista resolveu exibi-los em um clique. Com eles para cima, a loira encantou ao mostrar os membros que ficam geralmente escondidos nos sapatos.

"Vou abrir um onlyfans de pés", brincou ela. "Nunca vi pedirem tanto isso", comentou sobre receber pedidos de fotos deles. "Meu pé ainda por cima é feio! Tem joanete!", revelou a musa sobre o probleminha no local.

Leia também:Kelly Key reclama do marido e faz desabafo: ''Não me escuta mais''

Veja os pés de Kelly Key:

Kelly Key paga manicure caríssima e sai com os pés ''feios'': ''Não podem acreditar''

A cantora Kelly Key ficou chateada ao gastar bastante dinheiro na manicure para fazer seus pés em hotel de Angola. A artista mostrou como ficaram as unhas após o serviço nada barato e desabafou sobre a situação complicada.

"E eu que fui tentar uma manicure nova pra fazer meus pés, vocês não podem acreditar...", começou dizendo ao contar o que aconteceu.

"Agarrando uma calma" e tentando me esquecer e quanto custou", falou a famosa sobre ter gastado um bom dinheiro para ter as unhas dos pés em ordem e não ter conseguido obter o objetivo.

Segundo ela, após ter recebido os cuidados da profissional, a recepcionista chegou a perguntar o que ela tinha achado do trabalho e se tinha gostado. Ao exibir os pés, a mulher concordou com ela. "A senhora da recepção me perguntou: 'e aí gostou, ficou satisfeita? Não tá mesmo em condições'", comentou Kelly.

A cantora explicou que não resolveu refazer, por já ter gasto uma hora e meia no local e deixou por isso mesmo, decidindo não voltar mais ao estabelecimento.