Após lipo, Viviane Araújo ostenta barriga retíssima e cinturinha escultural

Na academia, Viviane Araújo ostenta curvas impressionantes após retirada de gordurinhas localizadas

A atriz Viviane Araújo mostrou toda sua boa forma em mais um dia de treino na academia. Nesta sexta-feira, 18, a famosa se gravou fazendo um cardio na escada e chamou a atenção ao exibir sua barriga bem reta.

Após 11 meses do nascimento de seu filho único, Joaquim, a musa de Carnaval provou que já está com o corpo recuperado. Depois de meses de treino e dieta, a artista fez uma lipoaspiração recentemente para retirar as gordurinhas localizadas.

Vestindo um look fitness lilás, composto por top e calça de ginástica, Viviane Araújo esbanjou seu abdômen bem seco e a cinturinha escultural. "Uma escadinha de leve", disse a musa ao revelar um pouco de seu treino pesado.

Antes de seu primogênito, Joaquim, completar um ano, a artista resolveu fazer a cirurgia e exibiu o resultado impressionante. É bom lembrar que a gravidez aconteceu por inseminação com doação de óvulo por ela já ter entrado na pré-menopausa. Além disso, ela contou que nunca chegou a congelar seus óvulos.

CIRURGIA PLÁSTICA DE VIVIANE ARAÚJO

Viviane Araújo decidiu realizar algumas mudanças em seu corpo após se tornar mãe pela primeira vez. Recentemente, ela se internou em uma clínica no Rio de janeiro para passar por cirurgia plástica.

Nos stories do Instagram, ela apareceu com a roupa da internação antes do procedimento. A estrela realizou a troca da prótese de silicone dos seios e também uma lipoaspiração no corpo.

"Estou aqui para fazer o meu procedimento. A gente tem que ter um pós-operatório muito certinho”, disse ela, que terá o acompanhamento de uma fisioterapeuta após a cirurgia.

Recentemente, a famosa exibiu o corpaço curvilíneo ao posar apenas de biquíni nas redes sociais. Nas fotos, ela apareceu usando um biquíni colorido de lacinho e impressionou ao colocar suas curvas mega torneadas para jogo.