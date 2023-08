Após lipo, Viviane Araújo exibe cinturinha esculpida impressionante

Viviane Araújo exibe resultado de cirurgia plástica e choca com cintura escultural

A atriz Viviane Araújo impressionou ao compartilhar um novo clique em seus stories nesta terça-feira, 01. Preparada para mais um treino, a famosa chamou a atenção ao aparecer usando um look fitness na selfie no espelho.

Vestindo um conjuntinho de ginástica estampado, composto por top e calça, a musa de Carnaval revelou como está seu corpo após alguns procedimentos. Recentemente, ela fez uma lipoaspiração para tirar as gordurinhas localizadas, que ficaram após a gestação.

Antes de seu primogênito, Joaquim, completar um ano, a artista resolveu fazer a cirurgia e exibiu o resultado impressionante. "Pronta para começar o dia", escreveu a musa ao esbanjar seu corpaço escultural no registro.

É bom lembrar que antes da plástica, Viviane Araújo já havia retomado sua rotina de exercícios e alimentação saudável. Mesmo tento recuperado grande parte de sua forma antes da gravidez, ela resolveu fazer a lipo para ficar mais sequinha.

Em uma entrevista para o Fantástico, a vencedora de A Fazenda 6 revelou que o processo para engravidar foi realizado por inseminação com doação de óvulo por ela já ter entrado na pré-menopausa. Além disso, ela contou que nunca chegou a congelar seus óvulos. "A primeira vez não deu certo, mas nem um mês depois me avisaram que tinham achado uma doadora compatível e estou aqui, grávida", disse ela sem esconder a animação.

Viviane Araújo passa por cirurgia plástica em clínica

A atriz Viviane Araújo decidiu realizar algumas mudanças em seu corpo após se tornar mãe pela primeira vez. Recentemente, ela se internou em uma clínica no Rio de janeiro para passar por cirurgia plástica.

Nos stories do Instagram, ela apareceu com a roupa da internação antes do procedimento. A estrela vai realizar a troca da prótese de silicone dos seios e também vai realizar uma lipoaspiração no corpo.

"Estou aqui para fazer o meu procedimento. A gente tem que ter um pós-operatório muito certinho”, disse ela, que terá o acompanhamento de uma fisioterapeuta após a cirurgia.

Recentemente, Viviane Araújo exibiu o corpaço curvilíneo ao posar apenas de biquíni nas redes sociais. Nas fotos, ela apareceu usando um biquíni colorido de lacinho e impressionou ao colocar suas curvas mega torneadas para jogo. Ao fazer pose, ela ostentou suas pernas definidas e sua barriga bem chapada.