Após GKay cortar seu cabelo durante show, Anitta arruma seu visual com um profissional

Anitta exibiu seu novo visual nas redes sociais após deixar GKay cortar seu cabelo durante uma festa

Neste domingo, 21, Anitta (29) mudou completamente o seu visual e surgiu com os cabelos bem mais curtos. Entretanto, a funkeira precisou alterar o corte por conta de uma festa que aconteceu no último sábado, 20.

Tudo começou quando a cantora insistiu para que sua amiga, GKay (29), cortasse suas madeixas durante o after do Festival Garota Vip. Mas, ao acordar neste domingo, a artista pareceu não se lembrar muito do momento e ficou chocada com o seu novo visual: "Porque vocês deixaram eu fazer isso? Sério mesmo".

Logo ela começou a procurar um profissional para arrumar o "estrago" e mais tarde, David Brazil (53) mostrou que a artista conseguiu arrumar o visual, cortando um pouco mais o cabelo, mas dessa vez com um profissional.

Já em sua conta pessoal, Anitta mostrou o resultado e conversou com os fãs: "É gente, se beber, não corte o cabelo! Ainda bem que cabelo cresce! Se beber não corte o cabelo, esse é o aprendizado do dia.".

Confira o novo visual de Anitta, após GKay cortar seu cabelo durante festa:

com um profissional. Crédito: Reprodução/Instagram

com um profissional. Crédito: Reprodução/Instagram

com um profissional. Crédito: Reprodução/Instagram

