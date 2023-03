Após férias, Graciele Lacerda sobe na balança e revela peso atual

Musa fitness, Graciele Lacerda subiu na balança e mostrou peso que está após abrir exceções em viagens

A musa fitness Graciele Lacerda (42) revelou mais uma vez qual é o seu peso. Após ter viajado para os EUA com Zezé Di Camargo (60) e ter ficado uns dias na fazenda, além de passar o Carnaval no Pantanal, a influenciadora mostrou que consegue controlar bem o seu peso. Nesta quinta-feira, 02, ela compartilhou uma prova disso.

Em seus stories no Instagram, ela foi questionada sobre qual seria seu peso e altura. A jornalista então respondeu subindo na balança e exibindo o número que apareceu no visor.

"Altura 1,67 e peso 65", disse Graciele Lacerda. É bom lembrar que no final do ano passado ela estava com 64,3 kg após ter feito um planejamento para eliminar 4 kg de forma saudável.

Ainda nos últimos dias, a noiva de Zezé impressionou ao exibir suas curvas saradas em um look de ginástica cheio de estilo. De top e shortinhos, ela ostentou seu corpo escultural na academia da fazenda.

Graciele Lacerda revela se foi bancada em viagem nos EUA por Zezé

Nos últimos dias, Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo estão curtindo uma viagem por Orlando, nos EUA. Hospedados em uma casa alugada, enquanto a deles ainda está sendo construída por lá, o casal vem se divertindo nos parques e jantares, além de muitas compras.

Inclusive, por exibir os itens adquiridos e o que tem feito por lá, a musa fitness foi questionada sobre quem estaria pagando por tudo: ela ou o amado. O que os seguidores esquecem é que a influenciadora ganha seu dinheiro trabalhando com a rede social, o que o sertanejo já havia comentado que estaria até superando seu faturamento.

Ao ser questionada sobre o assunto, Graciele Lacerda explicou que todos que estão hospedados na casa ajudam com os itens. "Sim, cada um vai lá e compra o que gosta e compra também pra todo mundo, é tudo dividido", falou.

Em seguida, a jornalista deixou as amigas responderem se ela estaria sendo bancada pelo noivo. "Não merecia nem resposta gente, basta vocês verem ela trabalhando o tempo inteiro no celular, não descansa um minuto, tá sempre trabalhando", contou a amiga.