Após eliminar mais de 20 kg, Jojo Todynho exibe corpaço em vestidinho recortado: ''Maravilhosa''

Focada na rotina fitness, Jojo Todynho exibe novo corpão em look com recortes estratégicos

A cantora Jojo Todynho (26) deu um show de beleza em um novo clique em sua rede social. Nesta quarta-feira, 03, a famosa publicou uma foto fazendo pose em um local deslumbrante do Rio de Janeiro e roubou a cena com o look escolhido para o momento.

No registro, a funkeira surgiu usando um vestido verde com recortes estratégicos e chamou a atenção com seu novo corpaço. Focada na rotina fitness, fazendo exercícios e dieta, Jojo Todynho mostrou que está com um corpão.

"Se faça um favor: se olhe com amor, cuide de você com carinho", disse a famosa ao surgir plena curtindo o momento com muita classe.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a artista de elogios. "Maravilhosa", enalteceram os fãs. "Que linda", admiraram outros.

Veja a foto de Jojo Todynho:

Jojo Todynho revela tamanho de seu manequim após emagrecer mais de 20kg

Jojo Todynho compartilhou com os seguidores de suas redes sociais mais uma conquista! É que a cantora revelou que eliminou mais de 22 kg do corpão, e segue firme e forte na dieta regrada.

Para mostrar toda sua boa forma, a estrela posou na academia em frente ao espelho com um conjunto justíssimo, composto por top e calça azul, que deixou seu novo corpão em destaque.

Em seguida, pelos Stories publicados em seu Instagram, Jojo, que abriu mão de fazer a cirurgia bariátrica, revelou o tamanho de roupa que está usando atualmente após dar início ao processo de emagrecimento.

"Eu estava vestindo 64. Sabe quanto estou vestindo? 56. Sou projetista, boto o meu projeto e vou no foco. Até o final do ano, eu estarei usando 48. É isso aí, bebê, esqueça tudo. Vou ficar gostosa. Cavala", disse ela no vídeo.

A treinadora de Jojo Todynho falou na última semana sobre o segredo para a cantora perder peso. "O objetivo da Jojo é ser uma mulher saudável acima de tudo", afirmou.