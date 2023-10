Após dois meses, Maiara revela resultado de plástica em roupa transparente

Com mais um look transparente, Maiara revela como está seu corpo após últimas cirurgias

Em agosto, a cantora Maiara, da dupla com Maraisa, revelou que passaria por algumas cirurgias para dar uma "recalchutada". Dois meses após os procedimentos, a famosa mostrou como está seu corpo ao postar fotos na rede social neste domingo, 15.

Para mais um show, a artista sertaneja apostou em um look arrasador e chamou a atenção ao surgir com um macacão transparente. Cobrindo o necessário com cropped e hot pants, Maiara deixou à mostra o seu corpaço depois dos procedimentos.

Fazendo carão e abrindo o casaco nada discreto, a famosa deu um show de beleza. "Minutos antes de entrar no palco em Ferraz de Vasconcelos-SP, na 40° Festa da Uva Fina", contou ela ao surgir também com botas nos joelhos.

Ainda nos últimos dias, a cantora causou ao surgir com outro look transparente e cobrindo a intimidade com adesivos.

Acabou?! Maiara aparece sem aliança

A cantora Maiara surpreendeu os fãs nesta quinta-feira, 12, ao compartilhar um novo ensaio fotográfico nas redes sociais. A estrela exibiu as fotos do look que usou para um show em Juiz de Fora, Minas Gerais, mas um detalhe roubou a cena: ela está sem a aliança de namoro.

Nas fotos, Maiara surgiu deslumbrante com um look todo preto e com transparência. Para completar o visual, ela pintou as minhas de vermelho e ostentou o cabelão ondulado. Nas imagens, ela deixou as mãos à mostra e revelou que não estava usando a aliança de compromisso.

Maiara usava uma aliança para representar o seu namoro com o cantor Matheus Gabriel. Porém, a ausência do anel em sua mãe levantou os rumores de que eles podem ter se separado. Por enquanto, eles não se pronunciaram se continuam juntos ou não.

Nos comentários da foto, os fãs questionaram a ausência da aliança. “Cadê a aliança? Eles terminaram?”, questionou um seguidor. “Não tá usando a aliança mesmo”, declarou outro. “Fez questão de mostrar a mão sem aliança”, escreveu mais um.