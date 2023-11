Após bariátrica, Jojo Todynho exibe nova silhueta em dia na hidromassagem

Jojo Todynho aposta em look com recortes estratégicos e mostra sua beleza de vários ângulos

A cantora Jojo Todynho agitou as redes sociais na manhã desta quinta-feira, 16, ao mostrar a sua nova silhueta após passar pela cirurgia bariátrica. A estrela está em processo de emagrecimento e curte a sua boa forma com aparições nas redes sociais com looks ousados.

Desta vez, ela apostou em um maiô bege com recortes estratégicos e estilo fio-dental. A beldade ostentou a sua beleza natural ao posar de vários ângulos nos stories do Instagram antes de entrar em uma banheira de hidromassagem.

Nas imagens, ela deixou à mostra suas novas curvas após começar a emagrecer em decorrência da cirurgia para a redução do estômago. Recentemente, Jojo contou que já reduziu o seu manequim com a perda de peso. Ela usava calças do número 60 e agora está no 54.

la fez a cirurgia bariátrica há poucos meses e já perdeu cerca de 26 quilos. "Não vai mudar nada na vida de ninguém, porque resultado se mostra na prática… De 145 pra 119 me faz cada vez mais ter a certeza que fiz a escolha certa e tracei o melhor caminho pra minha vida (não quero sua opinião) foque no seu objetivo, vai sem olhar pra trás", falou ela.

Jojo Todynho se irrita com críticas sobre seu corpo

A cantora Jojo Todynho rebateu os comentários sobre o seu corpo após compartilhar uma série de fotos de biquíni na praia. Irritada com as opiniões acerca de seu físico depois da cirurgia bariátrica, ela não ficou quieta e se impôs.

A funkeira e futura advogada então iniciou o vídeo falando para as pessoas se informarem sobre o procedimento no estômago e seus resultados. Por estar perdendo peso gradualmente, Jojo Todynho então disparou que se esperasse ficar com as curvas bem diferentes de uma hora para a outra, ela teria optado por lipoaspiração.

"O pior hábito do ser humano é a extrema ignorância e se você tem dúvida de algo se informe, procure um médico, pergunte, eu nunca pedi a opinião de ninguém sobre o meu corpo, porque ele é meu e faço o dele o que eu quiser, a bariátrica é um processo individual se deu certo ou não deu certo, iremos saber com o tempo, porque o que faz milagre é lipo e não é bariátrica", falou.

"Muita gente dando opinião sem ser pedida, opinião a gente dá quando é pedida, continuo não pedindo sua opinião... Cavalo que não dá coice, nego quer montar em cima e acha que pode fazer o que quiser, se olha no espelho, olha sua vida e vê se você realmente pode tá falando da vida de alguém, cada um cuidando do seu rabo, olha que maravilha, não vai ter estresse", disparou irritada com os comentários.