Aos 79 anos, Susana Vieira exibe corpaço em vestidinho e arrasa

A atriz Susana Vieira (79) deu um show de beleza e simpatia em sua rede social ao compartilhar uma foto toda sorridente nesta quarta-feira, 20.

Usando um vestidinho estampado curto e bem colado, a artista chamou a atenção com sua silhueta impecável e provou der dona de um corpaço. Em uma escada, ela fez pose para a foto e desejou um feliz Dia do Amigo para os internautas.

"Aos meus queridos amigos da vida, obrigada por estarem comigo! Feliz dia do Amigo", escreveu Susana Vieira na legenda do registro feito em um shopping do Rio de Janeiro.

Nos comentários, o que não faltaram foram elogios para a famosa cheia de vitalidade. "Mas que mocinha mais meiga! Um luxo", disseram os internautas. "Sempre maravilhosa", admiraram outros.

Susana Vieira esbanja estilo e beleza nas redes

Com frequência, Susana Vieira encanta os seguidores ao compartilhar fotos toda estilosa. Recentemente, ela surpreendeu ao aparecer de vestidinho e botas.

Aos 79 anos, a famosa parou tudo ao surgir de biquíni fininho na praia em uma foto tirada na piscina em um dia ensolarado.

