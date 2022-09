Aos 70 anos, Vera Fischer exibe a barriguinha sarada em nova selfie

Vera Fischer surge com look curtinho e a barriga reta chama a atenção em selfie no banheiro: 'Em casa'

CARAS Digital Publicado em 22/09/2022, às 13h27

A atriz Vera Fischer (70) agitou as redes sociais ao mostrar sua boa forma em uma nova selfie no banheiro. Desta vez, a musa registrou o seu look confortável para ficar em casa e a barriguinha sarada roubou a cena.

Na imagem, a estrela surgiu com uma blusa curtinha e microshorts, deixando à mostra a barriga reta e as pernas torneadas. “Vale TBT de ontem? Em casa com Yukinho”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs foram à loucura com a beleza da artista e fizeram elogios. “Sempre deusa”, disse um seguidor. “Gata!”, afirmou outro. “Você sempre belíssima”, escreveu mais um.

Vera Fischer relembra ida para clínica de reabilitação

Em participação no programa Conversa com Bial, da Globo, Vera Fischer relembrou a decisão de ir para uma clínica de reabilitação há alguns anos. Na entrevista, Pedro Bial (64) perguntou se ela lembrava da entrevista que ele fez com ela na época da internação na clínica de reabilitação. E ela concordou. “Lembro. Ali entrei por vontade própria, porque estava determinada a ouvir aquelas pessoas. Eram pessoas muito inteligentes. Cada um tinha uma história de drogadição diferente. Aprendo sempre muito com as pessoas e suas histórias”, disse ela.

A atriz está longe das novelas desde que atuou em Espelho da Vida, de 2018, na Globo.

