Aos 66 anos, Sandra de Sá surpreende em foto rara de maiô: ''Rainha''

Cantora Sandra de Sá surpreende em foto rara de maiô em Búzios, no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 10h10

Atualmente em Búzios, no Rio de Janeiro, a cantora Sandra de Sá (66) surpreendeu muita gente em suas redes sociais.

O motivo? A artista de MPB apareceu de maiô colorido durante um refrescante banho de chuveiro para diminuir o calor do intenso verão carioca.

Aos 66 anos de idade, a famosa mostrou que está com tudo super em cima e foi elogiada pelos seguidores dela no Instagram. "Tá super bem, rainha!", escreveu um deles na postagem que teve o som de um dos hits clássicos do U2.

No ano passado, Sandra de Sá voltou aos holofotes na TV e brilhou na primeira temporada do The Masked Singer Brasil. Caracterizada de Girassol, a cantora foi um dos destaques do programa musical da Globo.

Veja a Sandra de Sá de maiô!