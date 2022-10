Aos 65 anos, Cissa Guimarães chama atenção ao exibir barriga sarada em clique de biquíni: "Linda"

A atriz Cissa Guimarães ganhou elogios ao surgir tomando banho de cachoeira ao lado de alguns amigos

Cissa Guimarães (65) aproveitou o dia ensolarado para tomar banho de cachoeira ao lado de alguns amigos neste sábado, 22.

Em seu perfil no Instagram, a atriz e apresentadora compartilhou uma foto em que aparece de biquíni em meio à natureza, e chamou a atenção dos internautas ao exibir sua barriga sarada.

"Com amigos preciosos e a Benção da Mamãe Oxum!!!!! @leilaneneubarth @ceica_moreno @hildodeassis #maenatureza #amor @florcelestial_serra", escreveu ela na legenda da publicação.

A artista também estava na companhia de Leilane Neubarth, jornalista da GloboNews. Ela compartilhou em suas redes sociais um clique do passeio com os amigos. "O paraíso é sempre melhor com amigos!", disse ela.

A publicação de Cissa Guimarães de biquíni recebeu vários elogios. "Parabéns, hein Cissa, que abdômen é esse?", disse uma seguidora. "Linda demais", escreveu outra. "Muito musa", afirmou mais uma.

Volta à carreira de atriz

Cissa Guimarães está radiante com a chance de voltar a atuar. Depois de 10 anos trabalhando como apresentadora, ela foi escalada para o elenco da série A Divisão, do Globoplay, e contou sobre como se sentiu com o novo desafio na carreira.

"Estou feito criança, um pinto no lixo. Fiquei nervosa quando fui convidada, senti um frio na barriga. E isso foi ótimo, me fez me sentir humana. Como atriz, fiquei nos últimos dez anos fazendo teatro e com muita saudade do audiovisual, que é algo completamente diferente. Mas a vida foi me levando por outros caminhos. É muito bom estar de volta agora...", disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

