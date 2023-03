Aos 65 anos, Cissa Guimarães arrasa ao posar só de biquíni e exibir sua beleza natural

Cissa Guimarães ostenta sua beleza impecável ao aparecer só de biquíni em passeio ao ar livre

A apresentadora e atriz Cissa Guimarães (65) exibiu sua beleza natural e deslumbrante ao posar apenas de biquíni nesta sexta-feira, 17. A estrela aproveitou um dia ensolarado para renovar o bronzeado e saiu para praticar um stand up paddle em um rio.

Nas redes sociais, ela foi fotografada com um biquíni verde estampado enquanto mostrava a sua alegria de curtir o momento ao ar livre. O modelito deixou em evidência as curvas do corpo dela e sua barriga sarada.

"Sextou com muita alegria! Jogando energia pra cima, gente! Bora curtir esse finde com muito amor e sempre muita luz", disse ela.

Vale lembrar que Cissa Guimarães está de volta à atuação. Ela está no elenco da série A Divisão, do Globoplay, que foi gravada em 2022. Ela estava longe da teledramaturgia desde 2012, quando atuou na novela Salve Jorge, da Globo.

“Estou feito criança, um pinto no lixo. Fiquei nervosa quando fui convidada, senti um frio na barriga. E isso foi ótimo, me fez me sentir humana. Como atriz, fiquei nos últimos dez anos fazendo teatro e com muita saudade do audiovisual, que é algo completamente diferente. Mas a vida foi me levando por outros caminhos. É muito bom estar de volta agora. Além disso, estou muito orgulhosa de poder trabalhar com o José Junior (criador da série), queé alguém de quem acompanho o trabalho há anos”, disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.