Aos 64 anos, Solange Couto é vista de lingerie e boa forma impressiona!

Atriz Solange Couto, sucesso na novela 'O Clone', surge de lingerie e internautas vibram!

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 09h39

Recém-separada, a atriz Solange Couto (64) literalmente roubou a cena nas redes sociais ao provar que está com tudo em cima.

Recentemente, a artista da TV Globo foi clicada com uma lingerie preta bastante provocante e as fotos deram o que falar em seu Instagram.

"Que rufem os tambores, tenho me sentido plena!", garantiu a famosa que foi chamada de diva e de maravilhosa por muitos dos seus admiradores virtuais.

No momento, a atriz Solange Couto pode ser vista todas as tardes na telinha como a divertida personagem Dona Jura da novela O Clone, sucesso no Vale a Pena Ver de Novo.

Confira a atriz Solange Couto de lingerie!