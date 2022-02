Aos 63 anos, Zilu Camargo impressiona com biquíni fininho em selfie

Empresária Zilu Camargo surge com biquíni fininho em selfie e ganha elogios na internet

CARAS Digital Publicado em 27/02/2022, às 18h26

Poderosa! Aos 63 anos de idade, a empresária Zilu Camargo recentemente causou um rebuliço em suas redes sociais.

Nos Stories do Instagram dela, a famosa interagiu com os fãs virtuais e postou diversas fotos do seu arquivo pessoal que foram pedidas na internet.

Um desses registros se destacou e muito, ao trazer a socialite usando um biquíni fininho na frente de um espelho, provando que está com tudo em cima.

Nos últimos dias, Zilu Camargo encontrou com a atriz Deborah Secco (42) em Orlando, nos Estados Unidos. Na web, a famosa fez questão de mostrar as duas juntinhas. "Momentos especiais com pessoas especiais", escreveu ela.

Veja a boa forma de Zilu Camargo!