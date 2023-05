Aos 63 anos, Gretchen exibe corpaço durinho em look recortado: 'Perfeita'

Sem nada por baixo, Gretchen exibe corpaço mega torneado em vestido aberto e chama a atenção

A cantora Gretchen (63) deu um show de beleza e boa forma ao compartilhar novas fotos em sua rede social. Nesta quarta-feira, 31, a famosa exibiu suas curvas bem durinhas em cliques ousados e chamou a atenção dos seguidores.

Nos registros, a Rainha do Rebolado apareceu usando um vestido branco cheio de recortes e revelou seu corpaço torneado nas aberturas. Aparentemente sem nada por baixo, a artista esbanjou beleza com um toque sensual.

"Bom dia. Essa alegria vem de dentro. Da alma leve. Da paz interior. Conquistas que só a maturidade trás", refletiu Gretchen na legenda. Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a musa. "Tão linda", elogiaram os fãs. "Perfeita", definiram outros.

Ainda nos últimos dias, a sexualidade do marido de Gretchen foi questionada e a famosa surpreendeu ao dar uma resposta inusitada.

Veja as fotos de Gretchen de vestido recortado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Gretchen se revolta ao ver sua imagem usada por hater: ''Vai ter que pagar em euro''

A cantora Gretchen resolveu não ficar quieta ao ver sua imagem sendo usada para meios negativos. A famosa mostrou que uma profissional da área da estética pegou um momento dela na manicure para criticar a aparência de seu pescoço e peitoral.

Após bloquear os comentários em sua rede social e afirmar quem é seu marido atual, o saxofonista Esdras de Souza, a Rainha do Rebolado se revoltou novamente e detonou a postura da pessoa que a criticou.

"Olha isso, o colo da Gretchen, não adianta ter um rosto com filtro e o colo totalmente seco, sem vida", surgiu a profissional falando da aparência da artista. Em seguida, Gretchen não deixou barato e deu seu aviso a todos que pretendem usá-la para se promover na internet.

"Sem vida deve ser essa doutora, que se diz doutora, ela pega o vídeo meu, do momento que eu fui na manicure, que eu fui fazer minha unha, acho que esse tipo de profissional não deve ter cliente porque precisa usar minha imagem pra falar do trabalho dela... Pra poder se promover, nós tamo chegando ao cúmulo agora, a gente ta chegando a um ponto que os profissionais não têm ética mais", disse indignada.

"Você inclusive dá curso, só se for curso de falta de educação, não vem falar de uma pessoa que nem cliente sua é, nem quero ser, já vou dar um aviso: parem de ficar usando minha imagem pra falar da minha pele, do meu rosto, do meu corpo, vocês querem receber clique, porque tá faltando defeito aqui", disparou a famosa sobre usarem seu nome para ganharem notoriedade na web.

Gretchen então falou que não vai ficar quieta mais. "Não vou deixar mais pra lá, eu vou falar sim, vou falar o que penso, o que acho, não vou mais admitir que as pessoas postem imagem minha pra se promover, minha assessoria tá entrando em contanto, vai ter que pagar em euro, porque meu advogada é aqui de Portugal", avisou que tomará medidas judiciais para resolver os casos.